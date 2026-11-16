Талех Кязымов: Экономический рост в Азербайджане за 10 мес. составил 1,7%

Несмотря на глобальную экономическую неопределенность и геополитические вызовы, экономический рост в Азербайджане продолжился и по итогам января–октября составил 1,7%, а ненефтяной ВВП увеличился на 2,9%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, годовая инфляция по итогам октября составила 5,2%, оставаясь в целевом диапазоне Центробанка: "Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, средняя инфляция в 2027–2028 годах ожидается на уровне 5,3%".

Кязымов также сообщил, что, по прогнозу ЦБА, к концу 2027 года рост ВВП составит 2,3%, а ненефтяного ВВП - 4,3%.