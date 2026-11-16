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    Taleh Kazımov: "Qlobal çağırışlara baxmayaraq iqtisadi artımımız davam edib"

    Maliyyə
    • 16 noyabr, 2026
    • 12:32
    Taleh Kazımov: Qlobal çağırışlara baxmayaraq iqtisadi artımımız davam edib

    Azərbaycanda iqtisadi artım qlobal çağırışlara baxmayaraq davam edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu ilin ötən dövründə qlobal mühitdə baş verən qeyri-müəyyənliklərə və geosiyasi çağırışlara baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən düşünülmüş, məqsədyönlü ardıcıl siyasətin nəticəsində ölkəmizdə iqtisadi inkişaf davam edib, vətəndaşların sosial rifahı yüksəlmiş və makroiqtisadi sabitlik təmin edilib: "10 ayın nəticələrinə əsasən iqtisadi artım 1,7 % təşkil edib. Qeyri-neft ümumi daxili məhsulun artımı isə 2,9 % səviyyəsində formalaşıb. Mərkəzi Bankın oktyabr proqnozlarına əsasən, 2027-ci ilin sonunda ÜDM-in artımı 2,3 % olacaq, qeyri-neft ümumi daxili məhsulun artımının isə 4,3 % səviyyəsində olacağı gözlənilir".

    T. Kazımov deyib ki, bu il oktyabrın nəticələrinə əsasən, illik inflyasiya 5,2 % təşkil edib: "Bu göstərici Mərkəzi Bankın hədəf diapazonunda inflyasiyanın formalaşmasını deyir. Bizim oktyabr proqnozlarımıza əsasən, orta hesabla inflyasiya orta müddətdə 5,3 % olacaq. Orta müddətdə dedikdə 2027–2028-ci illər nəzərdə tutulur".

    Taleh Kazımov İqtisadi artım İnflyasiya Dövlət büdcəsi Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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