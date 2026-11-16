Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Эльмар Гасымов: Сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство

    Социальная защита
    • 16 ноября, 2026
    • 12:54
    Эльмар Гасымов: Сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство

    По сравнению с прошлыми годами, сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство.

    Как сообщает Report, об этом заявил ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов на панельной дискуссии в рамках Национального форума занятости.

    По его словам, одна из самых больших проблем, стоящих перед молодежью в современном мире, - это построение карьеры:

    "Одним из важнейших факторов в этом процессе является нагрузка, возложенная на университеты. Раньше, получив диплом, ты сразу находил работу. Но сегодня ситуация изменилась. Диплом не гарантирует трудоустройство. Некоторые исследования показывают, что выпускники ведущих университетов могут найти работу примерно через 6 месяцев. В мире насчитывается более 22 тыс. университетов. при знакомстве с университетом нас в первую очередь интересует количество преподавателей и студентов, однако никто не интересуется, какой процент выпускников нашел работу. Университеты сами должны информировать об этом общество".

    Ректор добавил, что студенты должны заниматься практикой уже с первого курса:

    "Опыт показывает, что студентам, проходящим стажировку во время учебы, легче найти работу. Центры карьеры и работы с выпускниками в вузах должны обеспечивать реальную, а не формальную работу. Кроме того, необходимо открывать в университетах специальности, отвечающие новым и современным требованиям".

    Эльмар Гасымов Бакинская высшая школа нефти (БВШН) Трудоустройство
    Elmar Qasımov: Ötən illərlə müqayisədə bu gün diplom əldə etmək hələ iş tapmaq demək deyil
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:12
    Завтра в Баку ожидается до 16° тепла
    Экология
    13:09
    Счетная палата указала на необходимость усовершенствования госбюджета Азербайджана на 2027 год
    Финансы
    13:03
    Микаил Джаббаров назвал основные задачи экономики Азербайджана
    Бизнес
    13:01
    Министр: Болгария намерена укреплять связность с Южным Кавказом и Центральной Азией
    Внешняя политика
    12:59
    Фото
    В Анкаре в Парке цивилизации тюркских государств открыт "Дом Азербайджана"
    Kультурная политика
    12:58
    В Азербайджане доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 77%
    Финансы
    12:57
    В Литве работники сферы образования проводят бессрочную забастовку
    Другие страны
    12:54
    Эльмар Гасымов: Сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство
    Социальная защита
    12:48
    Талех Кязымов: Экономический рост в Азербайджане за 10 мес. составил 1,7%
    Финансы
    Лента новостей