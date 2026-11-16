Эльмар Гасымов: Сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство

По сравнению с прошлыми годами, сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов на панельной дискуссии в рамках Национального форума занятости.

По его словам, одна из самых больших проблем, стоящих перед молодежью в современном мире, - это построение карьеры:

"Одним из важнейших факторов в этом процессе является нагрузка, возложенная на университеты. Раньше, получив диплом, ты сразу находил работу. Но сегодня ситуация изменилась. Диплом не гарантирует трудоустройство. Некоторые исследования показывают, что выпускники ведущих университетов могут найти работу примерно через 6 месяцев. В мире насчитывается более 22 тыс. университетов. при знакомстве с университетом нас в первую очередь интересует количество преподавателей и студентов, однако никто не интересуется, какой процент выпускников нашел работу. Университеты сами должны информировать об этом общество".

Ректор добавил, что студенты должны заниматься практикой уже с первого курса:

"Опыт показывает, что студентам, проходящим стажировку во время учебы, легче найти работу. Центры карьеры и работы с выпускниками в вузах должны обеспечивать реальную, а не формальную работу. Кроме того, необходимо открывать в университетах специальности, отвечающие новым и современным требованиям".