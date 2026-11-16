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    Оборот фондового рынка Азербайджана вырос в 9 раз за 10 месяцев

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 12:44
    Оборот фондового рынка Азербайджана вырос в 9 раз за 10 месяцев

    За январь-октябрь текущего года оборот фондового рынка в Азербайджане вырос в 9 раз.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пленарном заседании Милли Меджлиса, в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

    По его словам, оборот рынка ценных бумаг достиг 35 млрд манатов:

    "Кроме того, по итогам 10 месяцев оборот фондового рынка вырос до 2,6 млрд манатов. В этой связи хотел бы отметить, что в этом году на рынках капитала состоялось второе в нашей истории публичное размещение акций. Таким образом, за последние два года было проведено два публичных размещения. Основными организаторами этого размещения были именно финансовые институты, банки".

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Талех Кязымов Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Azərbaycanda 10 ayda səhm bazarının dövriyyəsi 9 dəfə artıb
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