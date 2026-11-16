Оборот фондового рынка Азербайджана вырос в 9 раз за 10 месяцев

За январь-октябрь текущего года оборот фондового рынка в Азербайджане вырос в 9 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пленарном заседании Милли Меджлиса, в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, оборот рынка ценных бумаг достиг 35 млрд манатов:

"Кроме того, по итогам 10 месяцев оборот фондового рынка вырос до 2,6 млрд манатов. В этой связи хотел бы отметить, что в этом году на рынках капитала состоялось второе в нашей истории публичное размещение акций. Таким образом, за последние два года было проведено два публичных размещения. Основными организаторами этого размещения были именно финансовые институты, банки".