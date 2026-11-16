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    Румыния инициирует переговоры с Баку, Анкарой и Ереваном по безопасности Черноморского региона

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 12:46
    Румыния инициирует переговоры с Баку, Анкарой и Ереваном по безопасности Черноморского региона

    Румыния планирует провести переговоры с Азербайджаном, Арменией и Турцией, посвященные вопросам обеспечения безопасности и развития транспортной связности в Черноморском регионе.

    Как сообщает европейские бюро Report, об этом заявил журналистам новый министр иностранных дел Румынии Дан Некулэску перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

    Он уточнил, что по завершении заседания Совета запланирована отдельная встреча на уровне министров, тематикой которой станет Черноморский регион. В мероприятии примут участие партнеры Европейского союза.

    "Важно обсуждать не только связность, но и безопасность. Это имеет большое значение, и мнения наших партнеров также очень важны", - сказал министр.

    Он подчеркнул, что Бухарест придает особое значение обсуждению этих вопросов с региональными партнерами.

    Дан Некулэеску Европейский союз (ЕС) Азербайджано-румынские отношения Черноморский регион Румыния Армения Турция
    Rumıniya Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanla Qara dəniz regionunda təhlükəsizlik danışıqlarını planlaşdırır
    Romania to hold talks with Azerbaijan, Armenia and Türkiye on Black Sea security
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