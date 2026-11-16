Румыния инициирует переговоры с Баку, Анкарой и Ереваном по безопасности Черноморского региона

Румыния планирует провести переговоры с Азербайджаном, Арменией и Турцией, посвященные вопросам обеспечения безопасности и развития транспортной связности в Черноморском регионе.

Как сообщает европейские бюро Report, об этом заявил журналистам новый министр иностранных дел Румынии Дан Некулэску перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Он уточнил, что по завершении заседания Совета запланирована отдельная встреча на уровне министров, тематикой которой станет Черноморский регион. В мероприятии примут участие партнеры Европейского союза.

"Важно обсуждать не только связность, но и безопасность. Это имеет большое значение, и мнения наших партнеров также очень важны", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Бухарест придает особое значение обсуждению этих вопросов с региональными партнерами.