В Азербайджане доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 77%
- 16 ноября, 2026
- 12:58
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Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана в 2027 году превысит 77%, что станет рекордным показателем.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".
По его словам, в следующем году за счет ненефтегазового сектора также будет формироваться 60,6% доходов госбюджета - это наивысший уровень на сегодняшний день.
В. Гюльмамедов отметил, что проект бюджета подготовлен с учетом реалий прошедшего периода и предстоящих вызовов.
"Госбюджет на 2027 год можно охарактеризовать как поворотный момент в снижении нефтяной зависимости и одновременно как оптимальный синтез военно-социальных инвестиционных расходов", - резюмировал глава Счетной палаты.