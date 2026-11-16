Доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана в 2027 году превысит 77%, что станет рекордным показателем.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, в следующем году за счет ненефтегазового сектора также будет формироваться 60,6% доходов госбюджета - это наивысший уровень на сегодняшний день.

В. Гюльмамедов отметил, что проект бюджета подготовлен с учетом реалий прошедшего периода и предстоящих вызовов.

"Госбюджет на 2027 год можно охарактеризовать как поворотный момент в снижении нефтяной зависимости и одновременно как оптимальный синтез военно-социальных инвестиционных расходов", - резюмировал глава Счетной палаты.