Болгария рассматривает развитие связности с Южным Кавказом и Центральной Азией как один из ключевых приоритетов и рассчитывает обсудить с партнерами возможности расширения энергетических поставок, торговли и экономических связей.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Для нас это основной приоритет. У нас будет возможность непосредственно обсудить с коллегами, как выработать общий подход, который позволит укрепить связность с этим регионом и даст Европе возможность диверсифицировать поставки как энергоресурсов, так и различных товаров, а также развивать экономические связи", - сказала министр.

По ее словам, во встрече по вопросам связности примут участие представители Азербайджана, Армении, Турции и стран Центральной Азии.

Другим важным направлением обсуждений станет безопасность в Черноморском регионе. В. Петрова-Чамова напомнила, что Еврокомиссия выделила 50 млн евро для Болгарии и Румынии на создание Черноморского центра безопасности.

"Мы также проведем переговоры с Еврокомиссией, чтобы понять, как именно будут использоваться эти средства, как они будут распределены и в какие сроки", - отметила она, добавив, что намерена обсудить этот вопрос с новым главой МИД Румынии.