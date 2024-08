Представитель ООН: В организации чтят память жертвы армянского терроризма Эвнера Эргюна

21 августа, в Международный день памяти жертв терроризма, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке почтена память жертв терроризма во всем мире и сотрудников организации, погибших в результате террористических атак.

Как сообщает Report, одним из сотрудников ООН, погибших в результате теракта, является Эвнер Эргюн - единственный турецкий дипломат, в память которого размещена мемориальная доска в штаб-квартире организации.

Он убит в результате нападения армянской террористической организации 19 ноября 1984 года в Вене, будучи на должности заместителя директора Центра социального развития и гуманитарных вопросов организации.

Армения в разные периоды истории совершала массовые убийства и геноциды, не соблюдая никаких границ. Армянский терроризм не пощадил даже дипломатов, которые входят в список самых неприкосновенных людей в мире, защищаемых международными и гуманитарными законами.

В ходе осуществленной армянами операции "Немезиз" убиты важные деятели Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и Османской империи.

Армяне, заявляя при каждом удобном случае, что они якобы подвергались "геноциду", с 1973 года вновь начали преследовать турецких дипломатов. В 1975 году были созданы ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia - Армянская секретная армия освобождения Армении), JCAG (Justice Commandos against Armenian Genocide - Коммандос правосудия за армянский геноцид), ARA (Armenian revolutionary army - Армянская революционная армия) и другие армянские террористические организации. В результате террористической деятельности ASALA и JCAG против проживающих за рубежом турок погибли 58 граждан Турции, в том числе 31 дипломат и члены их семей. Однако многие из этих террористов до сих пор остались безнаказанными. На свободе все еще находятся террористы из Армянской революционной армии, убившие дипломата Эвнера Эргюна.

Заместитель пресс-секретаря генсека ООН Ферхан Хак рассказал американскому бюро Report, что ООН выступает против любого нападения на дипломатов Турции, Азербайджана или другой страны.

"Мы считаем, что все государства должны следовать Венской конвенции о защите дипломатов. Дипломатам должна быть предоставлена ​​полная возможность выполнять свою работу без каких-либо притеснений или угроз. Это является главным условием для эффективного осуществления дипломатии в мире", - отметил он.

Представитель ООН добавил, что нападение террористических организаций или отдельных лиц на дипломата любой страны, по сути, является нападением на средства мирного разрешения конфликтов.

Опытная во внешнеполитических вопросах журналистка, долгое время проработавшая представителем Информационного агентства "Анадолу" в женевском офисе ООН и в штаб-квартире в Нью-Йорке, а в настоящее время являющаяся представителем CNBC в Нью-Йорке Бетуль Юрюк рассказала, что почтение памяти Э.Эргюна в штаб-квартире ООН, считающейся символом мира, на самом деле является очень серьезным посланием Армении и поддерживаемым ею террористическим организациям:

"Как журналист, долгие годы пишущий новости о международных отношениях и дипломатии, я имела возможность работать со многими дипломатами в большинстве стран мира, особенно с азербайджанскими и турецкими. Карабахский вопрос, так и вопрос так называемого "геноцида армян" постоянно находились в центре внимания турецких и азербайджанских дипломатов. В последние годы, особенно после освобождения Карабаха от оккупации, азербайджанские и турецкие дипломаты вновь оказались под большим давлением. Эти угрозы и притеснения на самом деле продолжаются с 1970-х годов. По сей день армянскими террористами убито более 30 турецких дипломатов, одним из которых является высокопоставленный дипломат, сотрудник женевского офиса ООН Эвнер Эргюн".