ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане

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Всемирный банк (ВБ) рассматривает широкий спектр проектов, направленных на поддержку устойчивой энергетики, в том числе инвестиции в развитие сетевой инфраструктуры, аккумуляцию энергии, трансграничные мощности и повышение энергоэффективности в Азербайджане.

Об этом в интервью Report сказала региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс.

"Мы также планируем укреплять институциональные основы для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая тарифную политику, прогнозирование генерации и механизмы балансировки", - заявила Р. Прайс.

Региональный директор напомнила, что в марте 2025 года ВБ одобрил проект AZURE - одну из ключевых инициатив по развитию возобновляемой энергетики в Азербайджане.

"Мы выделили на его реализацию кредит в размере 173,5 млн долларов США. Главная цель проекта - способствовать интеграции возобновляемых источников энергии в национальную энергосистему и повысить ее устойчивость", - отметила она.

По ее словам, AZURE закладывает основу для привлечения частных инвестиций в этот сектор, создавая прозрачную и предсказуемую нормативную и инфраструктурную среду.

"Это первый шаг в реализации государственной инициативы по созданию “зеленого энергетического коридора”, который предполагает расширение производства и экспорта чистой энергии как внутри страны, так и в региональном контексте. Однако это только начало", - резюмировала Р. Прайс.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.