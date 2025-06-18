Forbes: Азербайджан в виноделии делает ставку на качество и уникальность

Forbes о вине: Азербайджан делает ставку на качество и уникальность

Журналы Forbes и Decanter опубликовали статьи, посвященные возрождению и развитию винодельческой деятельности и культуры в Азербайджане.

Как сообщает Report, в материале "Азербайджан стремится выделить свои вина" ("Azerbaijan Angles To Distinguish Its Wines") подчеркивается усиливающееся стремление страны занять достойное место на мировой винодельческой арене, делая ставку прежде всего на качество, а не на количество.

Автор материала отмечает, что после распада Советского Союза интерес к виноделию в Азербайджане на некоторое время угас. Однако спустя несколько лет страна с новой энергией и амбициями вернулась к развитию этого сектора.

"Примерно с 2000 года виноделие в Азербайджане начало активно возрождаться, при этом основной акцент стал делаться не на объемы производства, а на качество продукции. К 2017 году ежегодно закладывалось до 2000 гектаров новых виноградников, а в 2018 году для подготовки профессиональных сомелье была основана Бакинская винная школа", - говорится в статье Forbes.

Отмечается, что в настоящее время в Азербайджане культивируется сочетание трех категорий виноградных сортов: международных (таких как красный Пино Нуар и белый Вионье), автохтонных азербайджанских (красный Мадраса и белый Баян Ширей), а также традиционных кавказских сортов - например, красного Саперави и белого Ркацители, происходящих из Грузии.

Говоря о регионах, известных своим винодельческим потенциалом, автор статьи выделяет следующие зоны: Баку-Абшерон, прикаспийское побережье, Ширван и предгорья Кавказа, а также Гянджа-Газах, Нахчыван и Лянкяран-Астара.

Forbes в своем репортаже особое внимание уделяет климату страны, сравнивая условия для выращивания винограда с ведущими итальянскими винодельческими регионами - Сицилия и Тоскана:

"Расположенный между Каспийским морем и Кавказскими горами, климат здесь [в Азербайджане] теплый средиземноморский со скудными дождями. Почва включает голубую глину с известняком под ней, а виноградные лозы получают около 300 миллиметров осадков в год - треть того, что выпадает в Тоскане, или половину того, что выпадает на острове Сицилия".

Для всестороннего изучения богатства и особенностей винодельческого искусства в Азербайджане в материале также приведены мнения местных экспертов и виноделов. Одним из собеседников журнала стал винодел из Тосканы Марко Кателани, который уже 15 лет живет в Азербайджане.

"Мы [Кателани и его партнеры] сосредоточены на местных кавказских сортах и ​​на продвижении азербайджанского характера. С помощью Медресе и Баян Ширей я продвигаю аутентичный материал для Азербайджана. Теперь люди больше гордятся местными сортами", - сказал предприниматель в беседе с Forbes.

В репортаже указывается, что Азербайджан не просто наращивает производство винной продукции, но и активно продвигает винный туризм в стране.

"Местные и региональные сорта винограда привносят уникальные вкусовые профили, которые могут помочь установить идентичность винодела. Их уникальные вкусы также хорошо сочетаются с богатой кухней Азербайджана", - подчеркивается в материале.

Decanter, являющийся специализированным журналом о вине, пишет, что виноделие в Азербайджане сосредоточено в живописных, теплых, высокогорных регионах Ширвана и предгорьях Кавказа, Гянджа-Газахе, знаменитой Алазанской долине, Карабахе, Аране и Нахчыване, а также в более прохладном регионе Баку-Абшерон и побережье Каспийского моря.

Журнал пишет, что в 1984 году в Азербайджане площадь виноградников превышала 275 тыс. га, в республике действовали около 180 винодельческих предприятий. Однако, из-за политики Михаила Горбачева, к 1989 году в Азербайджане были уничтожены более 130 тыс. га виноградников. Восстановлению отрасли в независимом Азербайджане импульс дало утверждение президентом страны Ильхамом Алиевы в мае 2018 года восьмилетней программы развития винодельческой промышленности.

Decanter указывает, что традиционно, производимое в Азербайджане вино, в основном направляется на экспорт в Россию.