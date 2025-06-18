Али Ахмедов: Западные азербайджанцы могут требовать от Армении восстановления нарушенных прав

Уроженцы Западного Азербайджана имеют законное право требовать от Армении восстановления своих нарушенных прав.

Уроженцы Западного Азербайджана имеют законное право требовать от Армении восстановления своих нарушенных прав.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, выступая на Международном симпозиуме омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных правозащитных институтов".

По его словам, хотя депортация азербайджанцев из Армении произошла в советский период, это не означает, что совершенное преступление должно быть забыто.

"Эта депортация проводилась на основе решений, принятых на государственном уровне. Эти решения противоречили принципам гуманности, справедливости и права. В результате массово были нарушены права человека. Считаю, что народ Азербайджана, особенно потомки тех, кто был вынужден покинуть Армению, вправе расценивать восстановление этих прав как законную и необходимую задачу. Уверен, что правоохранительные и судебные органы Азербайджана уже ведут работу в этом направлении и продолжат ее в будущем", - добавил Ахмедов.