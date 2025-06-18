Президент Ирана: Если народ будет с нами, никакая проблема не создаст угрозу

Президент Ирана: Если народ будет с нами, никакая проблема не создаст угрозу стране

Если народ будет един с правительством, никакая проблема не создаст угрозу Ирану.

Как сообщает Report со ссылкой на SNN, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании правительства.

По его словам, Иран преодолеет любой кризис благодаря национальной солидарности и единству.

"Сохранение национальной солидарности и участие народа в текущей ситуации важно. Если народ будет с нами, никакая проблема не создаст угрозу стране. Важно, чтобы все меры были направлены на сохранение национальной солидарности", - сказал он.

Пезешкиан также затронул вопрос передачи полномочий провинциям. "Министры должны предоставить необходимые полномочия своим заместителям для оперативного принятия решений отдельными ведомствами", - добавил он.

Отмечается, что на заседании с участием всех членов Кабинета министров и вице-президентов обсуждались последние события в стране на фоне продолжающегося конфликта с Израилем.