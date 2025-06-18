Генпрокуратура: В I квартале не осталось нераскрытых умышленных убийств прошлых лет

Генпрокуратуры: В I квартале года не осталось нераскрытых умышленных убийств прошлых лет

Генеральная прокуратура Азербайджана по состоянию на конец первого квартала раскрыла все закрытые или нераскрытые преступления прошлых лет, связанные с умышленным убийством.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления по надзору за следствием генпрокуратуры Фазиль Гасаналиев.

По его словам, число умышленных убийств в стране в целом сократилось по сравнению с предыдущими годами.

"Например, в 2024 году зафиксировано 144 умышленных убийства, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял от160 до 200 случаев за год. В первом квартале этого года не осталось нераскрытых, закрытых преступлений с прошлых лет", - сказал Гасаналиев.