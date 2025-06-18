О нас

Генпрокуратура: В I квартале не осталось нераскрытых умышленных убийств прошлых лет

Генпрокуратура: В I квартале не осталось нераскрытых умышленных убийств прошлых лет Генпрокуратуры: В I квартале года не осталось нераскрытых умышленных убийств прошлых лет
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 12:05
Генпрокуратура: В I квартале не осталось нераскрытых умышленных убийств прошлых лет

Генеральная прокуратура Азербайджана по состоянию на конец первого квартала раскрыла все закрытые или нераскрытые преступления прошлых лет, связанные с умышленным убийством.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления по надзору за следствием генпрокуратуры Фазиль Гасаналиев.

По его словам, число умышленных убийств в стране в целом сократилось по сравнению с предыдущими годами.

"Например, в 2024 году зафиксировано 144 умышленных убийства, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял от160 до 200 случаев за год. В первом квартале этого года не осталось нераскрытых, закрытых преступлений с прошлых лет", - сказал Гасаналиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu ilin birinci rübündə əvvəlki illərdən qalma açılmamış cinayət yoxdur

Экслюзивные новости

IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi