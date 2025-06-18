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В Армении вновь задержали российского предпринимателя Карапетяна

В Армении вновь задержали российского предпринимателя Карапетяна Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского предпринимателя Самвела Карапетяна.
В регионе
18 июня 2025 г. 08:14
В Армении вновь задержали российского предпринимателя Карапетяна

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского предпринимателя Самвела Карапетяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, бизнесмен в сопровождении брата Карена в районе трех ночи вышли из дома вместе с двумя силовиками, которые пришли за ними, сел в полицейскую машину и отправился в управление.

В МВД Армении пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее ведомство сообщало, что С.Карапетян был задержан, однако позже его отпустили. Накануне в доме бизнесмена провели обыск сотрудники Службы национальной безопасности Армении.

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