Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ

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На фоне усилий Азербайджана по модернизации экономики, продвижению устойчивого развития и усилению роли частного сектора важным элементом остается сотрудничество с международными финансовыми институтами. Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, играет ключевую роль в поддержке реформ, привлечении частных инвестиций и развитии стратегических секторов.

О текущих приоритетах и планах IFC в Азербайджане - от поддержки “зеленого” роста, водной безопасности и устойчивой инфраструктуры до содействия цифровизации и расширению доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса - в эксклюзивном интервью Report рассказала региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

Представляем интервью читателям:

- Какие секторы экономики Азербайджана, по мнению IFC, обладают наибольшим потенциалом для привлечения частных инвестиций? Какие направления могут стать основой для роста сотрудничества между IFC и Азербайджаном в ближайшие 3–5 лет? Планируются ли новые проекты с участием корпорации в 2025 году?

- IFC выделяет три ключевых направления, которые, на наш взгляд, обладают высоким потенциалом для частных инвестиций в Азербайджане - сельское хозяйство, водная безопасность и устойчивое строительство.

В сельском хозяйстве мы совместно с правительством внедряем инновационные инструменты финансирования, в том числе аграрные и складские расписки. Они позволяют малым фермерам использовать будущий урожай или продукцию, хранящуюся на складе, в качестве залога для получения оборотного капитала. Такая модель способствует интеграции фермеров в глобальные производственно-сбытовые цепочки, стимулирует рост и создает рабочие места в сельской местности.

Водный сектор является критически важным для страны, особенно с учетом того, что от 50 до 70% водных ресурсов поступает из соседних государств, которые сами сталкиваются с нехваткой воды. Мы стремимся помочь решить проблему растущего дефицита воды в стране и готовы оказать поддержку в разработке стратегий устойчивого водопользования, модернизации систем очистки сточных вод. Мы также изучаем возможности участия в финансировании проектов по опреснению воды.

В сфере устойчивого строительства мы поддерживаем правительственные инициативы по "зеленому" строительству, которые дают компаниям как финансовые, так и экологические преимущества. Ярким примером служит логистический центр AlatBay, расположенный в свободной экономической зоне “Алят”, который прошел сертификацию EDGE Advanced - инновационной системы оценки энергоэффективности зданий, разработанной IFC. Благодаря этим усилиям центру удалось сократить потребление энергии более чем на 40%, а воды - более чем на 25%.

Дополнительно мы рассматриваем возможности инвестирования в транспорт, логистику и электромобильность, чтобы поддержать устойчивое развитие и усилить транспортную связность страны.

- Каков совокупный объем инвестиций IFC в экономику Азербайджана и какие секторы были основными получателями этих средств?

- С момента присоединения Азербайджана к IFC в 1995 году корпорация инвестировала около 900 млн долларов США в рамках почти 60 проектов. Основными направлениями инвестиций являются финансовые услуги, инфраструктура и производственный сектор.

Помимо финансовой поддержки, мы активно предоставляем консультационные услуги, способствующие улучшению деловой среды, укреплению финансовой устойчивости, повышению стандартов корпоративного управления и развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе агробизнеса.

- Какие шаги, с точки зрения IFC, способствуют росту частного сектора в Азербайджане? Как Вы оцениваете прогресс страны в формировании благоприятного инвестиционного климата?

- Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сочетании с реформами финансового и банковского секторов является основой для укрепления экономики Азербайджана и стимулирования роста частного сектора.

На протяжении ряда лет IFC оказывает консультационную поддержку правительству Азербайджана по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы, особенно в таких направлениях, как процедуры проверок, лицензирования и разрешительной деятельности. На сегодняшний день в этой сфере достигнут значительный прогресс, и мы по-прежнему готовы оказывать дальнейшее содействие в привлечении частных инвестиций в такие приоритетные отрасли, как транспорт, логистику, инфраструктуру и производство.

Государственно-частные партнерства (ГЧП) играют ключевую роль в привлечении частного капитала и технологий в развитие инфраструктуры и других стратегически важных секторов. Мы планируем углублять сотрудничество с правительством для повышения роли частного сектора в этих направлениях, что имеет решающее значение для устойчивого экономического роста страны.

- Насколько активно IFC взаимодействует с местными банками и финансовыми институтами для расширения доступа микро-, малых и средних предприятий (МСП) к финансированию?

- Международная финансовая корпорация активно сотрудничает с азербайджанскими банками, включая Bank Respublika, которые предоставляют финансирование микро-, малым и средним предприятиям. Мы намерены продолжать и расширять это направление как с текущими, так и с новыми партнерами.

Помимо финансирования, IFC предоставляет консультационную поддержку финансовым учреждениям, направленную на развитие практик устойчивого финансирования и совершенствование управления.

Особое внимание мы уделяем продвижению инструментов финансирования на основе активов, позволяющих МСП использовать в качестве залога движимое имущество, такое как инвентарь или оборудование. Это значительно расширяет доступ к финансированию для предприятий, не обладающих недвижимыми активами. В этом контексте мы сотрудничаем с Ассоциацией банков Азербайджана в разработке национального механизма обеспечения таких кредитов.

- Какие инициативы IFC поддерживает в сфере "зеленой энергетики" и устойчивой инфраструктуры в Азербайджане? Рассматриваются ли конкретные проекты по декарбонизации, особенно в энергетике и транспорте?

- Корпорация намерена поддерживать усилия Азербайджана по развитию возобновляемых источников энергии, который обладает значительным потенциалом. Технический потенциал страны составляет около 23 гигаватт - по солнечной энергии и до 157 гигаватт - по морской ветровой энергии.

Инвестиции в крупную региональную инфраструктуру, такую как Черноморский подводный кабель и проект “Зеленого энергетического коридора”, позволят Азербайджану раскрыть экспортный потенциал и занять значимое место на глобальном рынке "зеленой энергии".

В транспортном секторе, который сегодня потребляет около 22,6% всей энергии страны, IFC рассматривает возможности финансирования зарядной инфраструктуры для электромобилей и модернизации общественного транспорта, включая обновление автобусного парка, что уже идет полным ходом. Мы также положительно оцениваем шаги правительства по налоговому стимулированию электромобилей. При этом важным остается повышение стандартов топливной эффективности, стимулирование замены старых автомобилей и оптимизация грузовых перевозок.

В настоящее время правительство разрабатывает необходимую нормативно-правовую, политическую и институциональную базу, и IFC может оказать консультационную и инвестиционную поддержку на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, а также содействовать привлечению частного капитала для реализации проектов в этой сфере.

Кроме того, учитывая стратегическое положение Азербайджана в рамках Среднего коридора, растущий объем грузоперевозок и планы правительства по модернизации железнодорожной инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса, мы рассматриваем возможность инвестиций в обновление подвижного состава операторов вагонного транспорта, что позволит повысить устойчивость и эффективность транспортных маршрутов.

- Азербайджан активно развивает транспортную инфраструктуру как транзитная страна. Рассматривает ли IFC участие в проектах, связанных со стратегическими транспортными коридорами, в частности Средним коридором?

- Благодаря своему географическому положению Азербайджан обладает значительным потенциалом для укрепления роли регионального транзитного и логистического узла.

IFC рассматривает возможность участия в инициативах, направленных на развитие ключевых транспортных коридоров, в том числе Среднего коридора, и готова содействовать реализации соответствующих проектов через привлечение частных инвестиций и консультационную поддержку.

- Каковы стратегические приоритеты IFC в Южном Кавказе и какую роль играет Азербайджан в этом контексте? Насколько важна региональная кооперация в логистике и энергетике?

- Как известно, эффективность любой системы определяется надежностью всех ее элементов. Это в полной мере относится и к региональным проектам в логистике и энергетике. Слаженное сотрудничество между странами Южного Кавказа имеет ключевое значение для успешной реализации таких инициатив.

Порты в Баку и Поти уже являются важнейшими звеньями региональной логистической цепи. Мы приветствуем планы по расширению порта Алят в Баку, включая увеличение его пропускной способности с 15 до 25 млн тонн и строительство новых контейнерных терминалов. Это усилит его позицию как ключевого элемента Среднего коридора.

Поскольку основной объем грузов перемещается по железнодорожным и автомобильным маршрутам через территорию Южного Кавказа, крайне важно обеспечить достаточную пропускную способность этих коридоров, а также развивать сеть логистических хабов и терминалов вдоль маршрутов.

В энергетическом секторе для развития масштабных проектов на основе возобновляемых источников энергии необходима надежная система передачи и распределения. Это критически важно для реализации планов Азербайджана по экспорту "зеленой энергии" в страны Центральной Азии и Европы. IFC готова поддержать усилия по укреплению региональной энергетической инфраструктуры и развитию межгосударственной координации.