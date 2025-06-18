Генпрокуратура: В последнее время участились случаи киберкраж с банковских карт

В последнее время участились случаи киберкраж с банковских карт

В последнее время отмечается рост случаев краж с банковских карт с применением кибертехнологий.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов в деятельности органов внутренних дел Натиг Абдуллаев.

По его словам, важную роль в совершении подобных преступлений играет неосторожное поведение самих граждан:

"Мы постоянно призываем граждан не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных номеров. Потому что эти преступления в основном совершаются посредством звонков и SMS с неизвестных номеров, фейковых сайтов и подозрительных платформ. Рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам в SMS, электронной почте и мессенджерах. Ни в коем случае нельзя передавать данные своей банковской карты - номер, PIN-код, CVV или одноразовый пароль (OTP). Также нельзя сообщать личную информацию незнакомцам, в том числе лицам, представляющимся сотрудниками банков или госструктур".