О нас

Генпрокуратура: В последнее время участились случаи киберкраж с банковских карт

Генпрокуратура: В последнее время участились случаи киберкраж с банковских карт В последнее время участились случаи киберкраж с банковских карт
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 12:14
Генпрокуратура: В последнее время участились случаи киберкраж с банковских карт

В последнее время отмечается рост случаев краж с банковских карт с применением кибертехнологий.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов в деятельности органов внутренних дел Натиг Абдуллаев.

По его словам, важную роль в совершении подобных преступлений играет неосторожное поведение самих граждан:

"Мы постоянно призываем граждан не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных номеров. Потому что эти преступления в основном совершаются посредством звонков и SMS с неизвестных номеров, фейковых сайтов и подозрительных платформ. Рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам в SMS, электронной почте и мессенджерах. Ни в коем случае нельзя передавать данные своей банковской карты - номер, PIN-код, CVV или одноразовый пароль (OTP). Также нельзя сообщать личную информацию незнакомцам, в том числе лицам, представляющимся сотрудниками банков или госструктур".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İdarə rəisi: Bank kartlarından kiber üsulla oğurluq halları artıb

Другие новости из категории

Али Ахмедов: Западные азербайджанцы могут требовать от Армении восстановления нарушенных прав
Али Ахмедов: Западные азербайджанцы могут требовать от Армении восстановления нарушенных прав
18 июня 2025 г. 12:11
Генпрокуратуры: В I квартале года не осталось нераскрытых умышленных убийств прошлых лет
Генпрокуратуры: В I квартале года не осталось нераскрытых умышленных убийств прошлых лет
18 июня 2025 г. 12:05
Ильхам Алиев: Армения должна уважать право азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли
Ильхам Алиев: Армения должна уважать право азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли
18 июня 2025 г. 11:55
В Нахчыване создан новый региональный орган по надзору за водными ресурсами
В Нахчыване создан новый региональный орган по надзору за водными ресурсами
18 июня 2025 г. 11:50
Конституционный суд принял 25 постановлений и 7 определений на основании запросов омбудсмена
Конституционный суд принял 25 постановлений и 7 определений на основании запросов омбудсмена
18 июня 2025 г. 11:49
В Пирекешкюле будут уничтожены непригодные боеприпасы
В Пирекешкюле будут уничтожены непригодные боеприпасы
18 июня 2025 г. 11:27
Фикрет Мамедов награжден юбилейной медалью 20-летие Судебно-правового совета
ФотоФикрет Мамедов награжден юбилейной медалью "20-летие Судебно-правового совета"
18 июня 2025 г. 11:26
Омбудсмен: Азербайджан до сих пор страдает от последствий оккупационной политики Армении
Омбудсмен: Азербайджан до сих пор страдает от последствий оккупационной политики Армении
18 июня 2025 г. 11:25
Фуад Алескеров: Судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций
Фуад Алескеров: Судебное управление уже не ограничивается выполнением административных функций
18 июня 2025 г. 11:25
Представитель Администрации президента: Независимость судей имеет первостепенное значение
Представитель Администрации президента: Независимость судей имеет первостепенное значение
18 июня 2025 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi