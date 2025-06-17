IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) выделяет три ключевых сектора, обладающих высоким потенциалом для привлечения частных инвестиций в Азербайджане - сельское хозяйство, водная безопасность и устойчивое строительство.

Международная финансовая корпорация (IFC) выделяет три ключевых сектора, обладающих высоким потенциалом для привлечения частных инвестиций в Азербайджане - сельское хозяйство, водная безопасность и устойчивое строительство.

Об этом в интервью Report сказала региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

По словам представителя IFC, корпорация совместно с правительством Азербайджана внедряет инновационные финансовые инструменты в сельском хозяйстве, включая аграрные и складские расписки.

“Эти механизмы позволяют малым фермерам использовать будущий урожай или продукцию на хранении в качестве залога для получения оборотного капитала. Это, в свою очередь, способствует их интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки, стимулирует рост и создает новые рабочие места в сельской местности”, - отметила И. Дуарте.

Третьим приоритетным направлением IFC считает развитие устойчивого строительства. И. Дуарте подчеркнула, что корпорация поддерживает правительственные инициативы в области “зеленого строительства”, которые обеспечивают компаниям как экологические, так и финансовые преимущества.

В качестве примера она привела логистический центр AlatBay, расположенный в свободной экономической зоне “Алят”, который прошел сертификацию EDGE Advanced - международной системы оценки энергоэффективности зданий, разработанной IFC.

“Центру удалось снизить потребление энергии более чем на 40%, а воды - на 25%. Это практическое подтверждение того, как устойчивые решения могут быть экономически оправданными”, - подчеркнула она.

По словам И. Дуарте, IFC также рассматривает возможности инвестирования в транспортную и логистическую инфраструктуру, в том числе в развитие электромобильности, с целью поддержки устойчивого роста и укрепления транспортной связности Азербайджана.

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