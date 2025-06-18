MEDIA проводит конкурс для журналистов

Агентство развития медиа (MEDIA) объявило конкурс для журналистов.

Агентство развития медиа (MEDIA) объявило конкурс для журналистов.

Как передает Report, для участия в конкурсе необходимо подать заявку и сопутствующие документы в электронном виде через портал mib.media.gov.az

Главное условие конкурса – представить материал, опубликованный или вышедший в эфир за последние 3 месяца до даты объявления конкурса.

К рассмотрению принимаются следующие материалы:

Журналист может представить на конкурс одну публикацию, размещенную в печатном или онлайн-медиа ресурсе за последние три месяца до даты объявления конкурса, по одной из следующих номинаций:

– лучший репортаж;

– лучший общественно-политический анализ;

– лучший социально-экономический анализ;

– лучшее интервью;

– лучший материал о культуре;

– лучшая авторская колонка;

– лучшее журналистское расследование;

– лучший очерк.

Журналист также может представить один видеосюжет, вышедший в эфир на аудиовизуальном медиа-ресурсе за последние три месяца до даты объявления конкурса, продолжительностью не более 5 минут, по одной из следующих номинаций:

– лучший общественно-политический репортаж;

– лучший социально-экономический репортаж;

– лучший тематический репортаж (спорт, культура и др.).

Оценку материалов проводят три независимых эксперта, привлеченных MEDIA.

По итогам конкурса будут определены по 5 победителей в каждой из номинаций для публикаций и по 5 журналистов и 5 операторов - в каждой из номинаций для видеосюжетов. Все они будут награждены.

Прием заявок на конкурс продлится до 18:00 25 июня.