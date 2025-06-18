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MEDIA проводит конкурс для журналистов

MEDIA проводит конкурс для журналистов Агентство развития медиа (MEDIA) объявило конкурс для журналистов.
Медиа
18 июня 2025 г. 12:03
MEDIA проводит конкурс для журналистов

Агентство развития медиа (MEDIA) объявило конкурс для журналистов.

Как передает Report, для участия в конкурсе необходимо подать заявку и сопутствующие документы в электронном виде через портал mib.media.gov.az

Главное условие конкурса – представить материал, опубликованный или вышедший в эфир за последние 3 месяца до даты объявления конкурса.

К рассмотрению принимаются следующие материалы:

Журналист может представить на конкурс одну публикацию, размещенную в печатном или онлайн-медиа ресурсе за последние три месяца до даты объявления конкурса, по одной из следующих номинаций:

– лучший репортаж;
– лучший общественно-политический анализ;
– лучший социально-экономический анализ;
– лучшее интервью;
– лучший материал о культуре;
– лучшая авторская колонка;
– лучшее журналистское расследование;
– лучший очерк.

Журналист также может представить один видеосюжет, вышедший в эфир на аудиовизуальном медиа-ресурсе за последние три месяца до даты объявления конкурса, продолжительностью не более 5 минут, по одной из следующих номинаций:

– лучший общественно-политический репортаж;
– лучший социально-экономический репортаж;
– лучший тематический репортаж (спорт, культура и др.).

Оценку материалов проводят три независимых эксперта, привлеченных MEDIA.

По итогам конкурса будут определены по 5 победителей в каждой из номинаций для публикаций и по 5 журналистов и 5 операторов - в каждой из номинаций для видеосюжетов. Все они будут награждены.

Прием заявок на конкурс продлится до 18:00 25 июня.

С правилами проведения индивидуального журналистского конкурса можно ознакомиться по ссылке

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