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Замминистра: В промпарках Азербайджана расширяется доступ к льготному финансированию

Замминистра: В промпарках Азербайджана расширяется доступ к льготному финансированию В Азербайджане увеличивается число резидентов в промышленных парках, расширяется доступ бизнеса к льготным финансовым ресурсам.
Промышленность
18 июня 2025 г. 12:32
Замминистра: В промпарках Азербайджана расширяется доступ к льготному финансированию

В Азербайджане увеличивается число резидентов в промышленных парках, расширяется доступ бизнеса к льготным финансовым ресурсам.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Алекберов на 6-й выставке местных компаний в Баку.

По его словам, развитие предпринимательства означает рост экономики, расширение деловой активности и бизнес-среды.

Министр отметил, что с этой точки зрения такие выставки имеют важное значение для развития предпринимательства в стране: "Цель этой выставки, проводимой с 2019 года, заключается в продвижении местных предпринимателей и производимой ими продукции, расширении клиентской базы и рыночных возможностей. Число участников выставок растет из года в год, расширяется ассортимент и качество представляемой продукции. Если в первой выставке, проведенной в 2019 году, участвовало около 50 компаний, а в 2023 году - около 200, то в этом году участвует уже около 300 компаний".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Sənaye parklarında güzəştli maliyyəyə çıxış genişlənməkdədir"

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