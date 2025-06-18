В Батуми отметили День национального спасения, День вооруженных сил и "Год Конституции и суверенитета" 

По инициативе Генерального консульства Азербайджана в Батуми состоялся круглый стол, посвященный трем знаменательным событиям в новейшей истории страны: 15 июня - Дню национального спасения, 26 июня - Дню вооруженных сил и объявлению 2025 года "Годом Конституции и суверенитета".
Как сообщили грузинскому бюро Report в Геyконсульстве, в мероприятии помимо сотрудников консульства приняли участие азербайджанские студенты, обучающиеся в Аджарском регионе Грузии, общественные деятели, представители диаспорских организаций, Ассоциации международных инвесторов Грузии и СМИ, а также члены местной азербайджанской общины.
На мероприятии выступил генеральный консул Фуад Азизов, рассказав об значении упомянутых дней и объявления 2025 года "Годом Конституции и суверенитета".
Было отмечено, что эти три события дополняют друг друга и составляют прочный фундамент современного азербайджанского государства.
Выступившие на мероприятии студенты, члены диаспоры и общественные активисты также подчеркнули, что все три события имеют глубокое духовное, историческое и политическое значение для азербайджанского народа.