В Батуми отметили День национального спасения, День вооруженных сил и "Год Конституции и суверенитета"

В Батуми отметили День национального спасения, День вооруженных сил и "Год Конституции и суверенитета"

В Батуми отметили День национального спасения, День вооруженных сил и "Год Конституции и суверенитета"

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