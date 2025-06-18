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В Батуми отметили День национального спасения, День вооруженных сил и "Год Конституции и суверенитета" 

В Батуми отметили День национального спасения, День вооруженных сил и "Год Конституции и суверенитета"  В Батуми отметили День национального спасения, День вооруженных сил и "Год Конституции и суверенитета" 
В регионе
18 июня 2025 г. 12:22
В Батуми отметили День национального спасения, День вооруженных сил и Год Конституции и суверенитета 

По инициативе Генерального консульства Азербайджана в Батуми состоялся круглый стол, посвященный трем знаменательным событиям в новейшей истории страны: 15 июня - Дню национального спасения, 26 июня - Дню вооруженных сил и объявлению 2025 года "Годом Конституции и суверенитета".

Как сообщили грузинскому бюро Report в Геyконсульстве, в мероприятии помимо сотрудников консульства приняли участие азербайджанские студенты, обучающиеся в Аджарском регионе Грузии, общественные деятели, представители диаспорских организаций, Ассоциации международных инвесторов Грузии и СМИ, а также члены местной азербайджанской общины.

На мероприятии выступил генеральный консул Фуад Азизов, рассказав об значении упомянутых дней и объявления 2025 года "Годом Конституции и суверенитета".

Было отмечено, что эти три события дополняют друг друга и составляют прочный фундамент современного азербайджанского государства.

Выступившие на мероприятии студенты, члены диаспоры и общественные активисты также подчеркнули, что все три события имеют глубокое духовное, историческое и политическое значение для азербайджанского народа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBatumidə Azərbaycanın Milli Qurtuluş, Silahlı Qüvvələr günləri, “Konstitusiya və Suverenlik İli” qeyd edilib

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