О нас

IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане

IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Ассоциацией банков Азербайджана разрабатывают национальный механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества.
Финансы
17 июня 2025 г. 16:31
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Ассоциацией банков Азербайджана разрабатывают национальный механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в стране .

Об этом в интервью Report сказала региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

Она подчеркнула, что помимо финансирования, IFC предоставляет консультационную поддержку финансовым учреждениям, направленную на развитие практик устойчивого финансирования и совершенствование управления.

"Особое внимание мы уделяем продвижению инструментов финансирования на основе активов, позволяющих МСП использовать в качестве залога движимое имущество, такое как инвентарь или оборудование. Это значительно расширяет доступ к финансированию для предприятий, не обладающих недвижимыми активами. В этом контексте мы сотрудничаем с Ассоциацией банков Азербайджана в разработке национального механизма обеспечения таких кредитов", - сказала И. Дуарте.

По ее словам, Международная финансовая корпорация активно сотрудничает с азербайджанскими банками, включая Bank Respublika, которые предоставляют финансирование микро-, малым и средним предприятиям.

"Мы намерены продолжать и расширять это направление как с текущими, так и с новыми партнерами", - заявила региональный менеджер.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi