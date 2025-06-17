IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Ассоциацией банков Азербайджана разрабатывают национальный механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества.

Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Ассоциацией банков Азербайджана разрабатывают национальный механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в стране .

Об этом в интервью Report сказала региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

Она подчеркнула, что помимо финансирования, IFC предоставляет консультационную поддержку финансовым учреждениям, направленную на развитие практик устойчивого финансирования и совершенствование управления.

"Особое внимание мы уделяем продвижению инструментов финансирования на основе активов, позволяющих МСП использовать в качестве залога движимое имущество, такое как инвентарь или оборудование. Это значительно расширяет доступ к финансированию для предприятий, не обладающих недвижимыми активами. В этом контексте мы сотрудничаем с Ассоциацией банков Азербайджана в разработке национального механизма обеспечения таких кредитов", - сказала И. Дуарте.

По ее словам, Международная финансовая корпорация активно сотрудничает с азербайджанскими банками, включая Bank Respublika, которые предоставляют финансирование микро-, малым и средним предприятиям.

"Мы намерены продолжать и расширять это направление как с текущими, так и с новыми партнерами", - заявила региональный менеджер.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.