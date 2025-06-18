Завтра ожидается 34 градуса тепла

19 июня в Азербайджане осадков не ожидается.

19 июня в Азербайджане осадков не ожидается.

Report передает, что об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможен дождь. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем 25-28° тепла. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно сухая погода, однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь, грозы. В отдельных местах возможен град. В некоторых горных районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.