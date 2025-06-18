О нас

Завтра ожидается 34 градуса тепла 

Завтра ожидается 34 градуса тепла  19 июня в Азербайджане осадков не ожидается.
Экология
18 июня 2025 г. 12:20
Завтра ожидается 34 градуса тепла 

19 июня в Азербайджане осадков не ожидается.

Report передает, что об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможен дождь. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем 25-28° тепла. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно сухая погода, однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный дождь, грозы. В отдельных местах возможен град. В некоторых горных районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 19
Версия на азербайджанском языке Sabah 34 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi