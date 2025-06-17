IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана

Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность оказания всесторонней поддержки Азербайджану в развитии транспортного сектора - от консультационного сопровождения до привлечения частных инвестиций.

Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность оказания всесторонней поддержки Азербайджану в развитии транспортного сектора - от консультационного сопровождения до привлечения частных инвестиций.

Об этом в интервью Report сказала региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

По ее словам, на фоне реформ, проводимых правительством Азербайджана для формирования современной нормативно-правовой, институциональной и политической базы в сфере транспорта, IFC готова подключиться ко всем этапам производственно-сбытовой цепочки. Одним из ключевых направлений может стать содействие мобилизации частного капитала для реализации инфраструктурных проектов.

Как отметила И. Дуарте, сегодня транспортный сектор потребляет около 22,6% всей энергии страны, и IFC активно рассматривает возможности финансирования устойчивых решений — в частности развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, модернизация общественного транспорта, обновление автобусного парка, что уже реализуется в стране.

Она также положительно оценила меры правительства по налоговому стимулированию импорта электромобилей. Вместе с тем, по ее мнению, необходимо и дальнейшее повышение стандартов топливной эффективности, обновление автопарка и оптимизация логистических потоков, особенно в грузоперевозках.

IFC также заинтересована в участии в энергетических проектах Азербайджана. Как отметила представитель корпорации, страна обладает высоким техническим потенциалом по производству возобновляемой энергии - около 23 ГВт по солнечным ресурсам и до 157 ГВт по морской ветровой энергии.

“Инвестиции в такие проекты, как Черноморский подводный кабель и “Зеленый энергетический коридор”, позволят Азербайджану раскрыть экспортный потенциал и занять значимое место на глобальном рынке “зеленой» энергии”, - подчеркнула И. Дуарте.

Отдельное внимание IFC уделяет развитию международных транспортных маршрутов. В частности, корпорация рассматривает возможность участия в проектах Среднего коридора, который проходит через Южный Кавказ и соединяет Китай с Европой через Центральную Азию, Каспий и Кавказ.

“Азербайджан играет ключевую роль в Среднем коридоре. Учитывая растущий объем перевозок и планы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, мы могли бы рассмотреть инвестиции в обновление подвижного состава, особенно вагонного парка. Это повысит эффективность и устойчивость коридора”, - отметила региональный менеджер IFC.

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