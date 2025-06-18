В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе"

В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе"

В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе"

https://images.report.az/photo/43e8bfcc-7725-4068-a9a9-a0bd86d6eb7c.jpg https://images.report.az/photo/43e8bfcc-7725-4068-a9a9-a0bd86d6eb7c.jpg

В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе". Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ. Конкурс преследует цель поспособствовать более активному участию заинтересованных сторон в образовательном процессе и созданию визуального контента, рассматривающего актуальные темы с различных перспектив. Согласно приказу, будет создана Рабочая Группа для координации работ по проведению конкурса. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова. Подпишитесь на наш Telegram канал