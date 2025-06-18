В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе".
Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ.
Конкурс преследует цель поспособствовать более активному участию заинтересованных сторон в образовательном процессе и созданию визуального контента, рассматривающего актуальные темы с различных перспектив.
Согласно приказу, будет создана Рабочая Группа для координации работ по проведению конкурса. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.