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В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе"

В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе" В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе"
Наука и образование
18 июня 2025 г. 12:26
В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс Наука и образование в объективе

В честь 150-летия азербайджанской прессы пройдет фото-видео конкурс "Наука и образование в объективе".

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ.

Конкурс преследует цель поспособствовать более активному участию заинтересованных сторон в образовательном процессе и созданию визуального контента, рассматривающего актуальные темы с различных перспектив.

Согласно приказу, будет создана Рабочая Группа для координации работ по проведению конкурса. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Фирудина Гурбанова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mətbuatının 150 illiyinə həsr olunan “Elm və təhsil obyektivdə” foto-video müsabiqə keçiriləcək

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