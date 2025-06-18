В парламенте Кыргызстана семь министров принесли присягу

На заседании Жогорку Кенеша (парламент) с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня семь министров принесли присягу.

На заседании Жогорку Кенеша (парламент) с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня семь министров принесли присягу.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Сообщается, что это - министр обороны Руслан Мукамбетов, министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, ⁠министр строительства Нурдан Орунтаев, ⁠министр культуры Мирбек Мамбеталиев, ⁠министр цифровизации Азамат Жаманкулов, ⁠министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева, ⁠министр науки и высшего образования Бактияр Орозов.

Также сообщается, что в связи с произошедшим блэкаутом, также отсутствует электричество в здании правительства, где сейчас временно заседает парламент.