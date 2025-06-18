В парламенте Кыргызстана семь министров принесли присягу

На заседании Жогорку Кенеша (парламент) с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова сегодня семь министров принесли присягу.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
Сообщается, что это - министр обороны Руслан Мукамбетов, министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, министр строительства Нурдан Орунтаев, министр культуры Мирбек Мамбеталиев, министр цифровизации Азамат Жаманкулов, министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева, министр науки и высшего образования Бактияр Орозов.
Также сообщается, что в связи с произошедшим блэкаутом, также отсутствует электричество в здании правительства, где сейчас временно заседает парламент.