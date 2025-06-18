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Глава "Беллегпрома": Беларусь открыта к созданию совместных производств в Азербайджане

Глава "Беллегпрома": Беларусь открыта к созданию совместных производств в Азербайджане Для Беларуси и Азербайджана важно не ограничиваться лишь торговлей, а искать точки соприкосновения в более глубокой кооперации - от создания совместных производств до интеграции технологических решений.
Бизнес
18 июня 2025 г. 11:59
Глава Беллегпрома: Беларусь открыта к созданию совместных производств в Азербайджане

Для Беларуси и Азербайджана важно не ограничиваться лишь торговлей, а искать точки соприкосновения в более глубокой кооперации - от создания совместных производств до интеграции технологических решений.

Как передает Report, об этом заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в ходе бизнес-встречи делегации концерна с представителями деловых кругов Азербайджана в Баку.

"Отношения между нашими странами и народами, а главное - взаимопонимание между лидерами Беларуси и Азербайджана, ясно свидетельствуют о необходимости углубления экономического взаимодействия. Мы, как представители бизнеса и промышленности, обязаны способствовать расширению сотрудничества между нашими предприятиями", - подчеркнула глава концерна.

По словам Татьяны Лугиной, имеется большой потенциал, особенно в сфере легкой промышленности: "У нас есть что предложить - как в плане компетенций, так и в производственных традициях. Мы готовы удивлять, делиться достижениями и вести диалог по самым разным направлениям".

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Версия на азербайджанском языке "Belleqprom"un rəhbəri: “Belarus Azərbaycanda birgə istehsalatların yaradılmasına açıqdır”

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