Омбудсмены Азербайджана и Сербии подписали Меморандум о взаимопонимании

Омбудсмены Азербайджана и Сербии подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках Международного симпозиума омбудсменов в Баку состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между уполномоченной по правам человека Азербайджана Сабиной Алиевой и омбудсменом Сербии Зораном Пашаличем.

Как сообщает Report, документ нацелен на укрепление сотрудничества между структурами и обмен опытом в сфере защиты прав и свобод человека.

Сабина Алиева выразила уверенность, что меморандум послужит укреплению связей между институтами омбудсмена двух стран и повысит эффективность защиты прав человека.