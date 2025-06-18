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Омбудсмены Азербайджана и Сербии подписали Меморандум о взаимопонимании

Омбудсмены Азербайджана и Сербии подписали Меморандум о взаимопонимании Омбудсмены Азербайджана и Сербии подписали Меморандум о взаимопонимании
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 12:27
Омбудсмены Азербайджана и Сербии подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках Международного симпозиума омбудсменов в Баку состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между уполномоченной по правам человека Азербайджана Сабиной Алиевой и омбудсменом Сербии Зораном Пашаличем.

Как сообщает Report, документ нацелен на укрепление сотрудничества между структурами и обмен опытом в сфере защиты прав и свобод человека.

Сабина Алиева выразила уверенность, что меморандум послужит укреплению связей между институтами омбудсмена двух стран и повысит эффективность защиты прав человека.

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Версия на английском языке ФотоOmbudsmen of Azerbaijan, Serbia sign Memorandum of Understanding
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiya ombudsmanları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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