Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера

В самый трудный момент, увеличив поставки газа в Европу, Азербайджан еще раз продемонстрировал свою роль надежного партнера как для ЕС, так и за его пределами.

Азербайджан в самый трудный для Европы момент увеличив поставки газа, еще раз продемонстрировал свою роль надежного партнера как для ЕС, так и за его пределами.

Об этом европейскому бюро Report заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Вчера мы провели очень важную встречу в Брюсселе по COP30 с участием президента COP 29 Мухтара Бабаева, где среди прочего обсудили достижения COP29 и ожидания от COP30", - рассказал Бироль.

По его словам, все участники Диалога высокого уровня COP30 - МЭА по вопросам энергетического перехода высоко оценили усилия Азербайджана на прошедшей в прошлом году в Баку климатической конференции.

"Сегодня здесь же в Брюсселе начала работу Глобальная конференция по энергоэффективности с участием представителей около 100 стран мира и несколькими министрами, генеральными директорами компаний и компаниями. Очень рад, что среди выступающих был и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, который подчеркнул критическую важность Азербайджана на глобальных и региональных энергетических рынках. Хочу лично поблагодарить Азербайджан за то, что в трудные для Европы времена, увеличив экспорт газа, он вновь подтвердил свой статус надежного поставщика энергоносителей и партнера как для ЕС, так и за его пределами", - отметил Бироль.

Выступая на 10-й ежегодной Глобальной конференции по энергоэффективности, Бироль подчеркнул, что энергоэффективность играет ключевую роль как в обеспечении энергетической безопасности, так и в борьбе с климатическим кризисом. По его словам, в последние годы наблюдается резкий рост спроса на электроэнергию, основным драйвером которого стало все более широкое использование кондиционеров на фоне глобального потепления.

По его словам, приведенный пример наглядно демонстрирует, что только сделав кондиционеры энергоэффективными и распространив подобный подход на другие сферы, можно решить многие проблемы.

"Проблемы в области энергоэффективности решаются гораздо легче, чем в любой другой части энергетической системы. Если бы мы повысили эффективность кондиционеров, мы бы потребляли меньше энергии, граждане тратили бы меньше средств, а выбросы сократились бы», - отметил Бироль.

По его словам, IEA работает со всеми видами топлива, со всеми технологиями. "Почему мы придаем энергоэффективности такое значение? Потому что считаем ее "первым топливом". До нефти, газа, солнечной и ветровой энергии, гидро- и ядерной энергетики - на первом месте стоит энергоэффективность. И у каждой страны есть значительный потенциал в этой области", - заявил он.