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В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения

В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
Инфраструктура
13 июня 2025 г. 21:00
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения

В связи с ограничениями на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, введенными после авиаударов, нанесенных Израилем по территории Ирана, самолеты 13 международных авиакомпаний были вынуждены совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев с целью безопасного продолжения полетов.

Согласно информации зарубежных СМИ, на некоторых рейсах, совершивших вынужденную посадку в Баку, находились также граждане Российской Федерации армянского происхождения.

В пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев в ответ на запрос Report сообщили, что безопасность и комфорт всех пассажиров были обеспечены. Им было предоставлено обслуживание в соответствии с международным авиационным законодательством.

Согласно имеющимся информации, более половины рейсов, совершивших запасную посадку, впоследствии смогли продолжить полет. По остальным рейсам процедуры координации выполняются в соответствии с международными стандартами.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию Rising Lion против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.

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Версия на английском языке Safety of all passengers, including Russian citizens of Armenian origin, ensured at Baku airport - EXCLUSIVE
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