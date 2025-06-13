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Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе

Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе Геополитическая напряженность в регионе, особенно растущий конфликт между Израилем и Ираном, может негативно повлиять на азербайджанский и региональный туризм в целом.
Туризм
13 июня 2025 г. 15:27
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе

Геополитическая напряженность в регионе, особенно растущий конфликт между Израилем и Ираном, может негативно повлиять на азербайджанский и региональный туризм в целом.

Об этом в комментарии Report заявил исполняющий обязанности главы Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, туристический сектор является одним из наиболее чутко реагирующих как на глобальные, так и на региональные изменения: "Мы наглядно увидели это во время пандемии. Именно туристический сектор пережил самый глубокий кризис. Напряженность в связи с российско-украинской войной также затронула данный сектор, в целях безопасности сократилось число рейсов в Россию. Обе страны являются для нас приоритетными рынками".

Гулузаде отметил, что Израиль и Иран также входят в число приоритетных рынков туризма для Азербайджана: "Иран входит в пятерку стран, отправляющих больше всего туристов в Азербайджан. Визит израильских туристов в любую страну является признаком надежности этой страны с точки зрения безопасности. В последние годы наблюдается устойчивый поток туристов из Израиля в Азербайджан. Однако на фоне текущей напряженности могут возникнуть очередные кризисы".

Он добавил, что правительство Азербайджана и Государственное агентство по туризму работают над новыми рынками, заранее учитывая подобные риски: "Целью является снижение зависимости от рынков, переживающих кризисы, и сохранение баланса в турпотоках. Например, за первые 5 месяцев текущего года число туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 1,5%. Данный рост в основном обеспечили рынки Средней Азии, Дальнего Востока и Китая".

И.о. главы Аппарата отметил, что поток туристов в Азербайджан из некоторых арабских стран также возобновился: "Арабские туристы обычно интенсивно путешествуют по одному направлению в течение 3-5 лет, а затем ищут новые альтернативы. В настоящее время мы видим начало второй волны туристов из этих стран. Есть страны, по которым зафиксирован рост в 1,3 раза".

Гулузаде также подчеркнул, что Индия в настоящее время является третьей страной, отправляющей больше всего туристов в Азербайджан, однако недавняя напряженность вызвала определенный спад на этом рынке.

"Несмотря на все вышесказанное, общая тенденция положительная. Азербайджанский туристический сектор уже преодолел 1%-ный спад, наблюдаемый в начале года", - подытожил он.

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Версия на английском языке Kanan Guluzada: Israeli–Iranian tensions may have negative impact on tourism in region
Версия на азербайджанском языке Kənan Quluzadə: “İsrail-İran gərginliyi regionda turizm sektoruna yeni böhranlar yaşada bilər”

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