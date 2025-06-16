Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ

МИД Казахстана благодарен властям Азербайджана за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана.

МИД Казахстана благодарен властям Азербайджана за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана.

Об этом казахстанскому бюро Report заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В течение двух последних дней шестеро казахстанцев при содействии азербайджанских коллег были эвакуированы из Ирана через Азербайджан. Еще 68 граждан Казахстана, это члены семей казахстанских дипломатов, были эвакуированы из Ирана при помощи туркменских коллег. Мы выражаем нашим азербайджанским и туркменским коллегам благодарность за содействие в этом вопросе", - сказал он.

Смадияров отметил, что "в течение суток перевезти столько людей в столь напряжениях условиях стоило больших усилий".

Он также сообщил, что в Иране по имеющемся данным находятся 132 казахстанца, в Израиле - 219.

"МИД Казахстана отслеживает ситуацию в зоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном" - добавил официальный представитель МИД Казахстана.