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Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше

Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше 19 июня в Кахраманмараше состоится открытие Азербайджанского квартала.
Внешняя политика
17 июня 2025 г. 15:08
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше

19 июня в Кахраманмараше состоится открытие Азербайджанского квартала.

Об этом турецкому бюро Report сказал руководитель Межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Он напомнил, что после разрушительного землетрясения, произошедшего в турецком городе Кахраманмараш в феврале 2023 года, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева были мобилизованы все силы для оказания помощи братской Турции:

"Азербайджан взял на себя строительство квартала на территории, подвергшейся сильным разрушениям, и этот квартал стал символом все более укрепляющейся дружбы и солидарности между двумя братскими странами", - сказал он.

Ш.Айрым подчеркнул, что в открытии квартала ожидается участие президентов Азербайджана и Турции.

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Версия на английском языке Opening date for Azerbaijani neighborhood in Kahramanmaras announced
Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşda "Azərbaycan məhəlləsi"nin açılacağı tarix məlum olub - EKSKLÜZİV

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