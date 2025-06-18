Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Сербии

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в многонациональных учениях по поддержанию мира Platinum Wolf - 2025, проходящих в Сербии.

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в многонациональных учениях по поддержанию мира Platinum Wolf - 2025, проходящих в Сербии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках международных учений будут отработаны стрельбы, патрулирование пешим порядком и с использованием техники, операции в населённых пунктах, организация контрольно-пропускных пунктов, меры по предотвращению массовых скоплений людей и беспорядков, обращение с пленными, оказание первой медицинской помощи раненым в бою, защита от оружия массового поражения и другие задачи.

Учения, в которых примут участие военнослужащие Азербайджана, США, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Венгрии, Черногории, Румынии, Северной Македонии и Греции, продлятся до 28 июня.