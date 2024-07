Глава представительства Евроcоюза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью четырех азербайджанских военнослужащих в Лачыне.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети "X".

"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью четырех азербайджанских военнослужащих в неслужебное время. Выражаю соболезнования их семьям, друзьям и коллегам", - написал Михалко.

Напомним, что в Лачыне во время купания в неслужебное время в сероводородных источниках погибли четверо военнослужащих азербайджанской армии.

I express my deepest condolences over the tragic loss of lives of the four off-duty Azerbaijani servicemen and my most sincere sympathy to their mourning families, friends and colleagues