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UNCTAD: ПИИ Азербайджана за рубежом за последние 25 лет составили почти $30 млрд

UNCTAD: ПИИ Азербайджана за рубежом за последние 25 лет составили почти $30 млрд 19:16 Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Азербайджана за период 2000-2024 годов, составил $ 27,503 млрд.
Бизнес
19 июня 2025 г. 19:36
UNCTAD: ПИИ Азербайджана за рубежом за последние 25 лет составили почти $30 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), привлеченных в экономику Азербайджана за последние 25 лет (2000-2024гг), составил $27,503 млрд.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Докладе о глобальных инвестициях" Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Согласно отчету, за 2000-2023гг этот показатель составил $27,919 млрд, в 2000-2010гг - $14,253 млрд. В 2000 году этот показатель был равен $1,791 млрд.

По данным ООН в 2000-2024гг объем ПИИ Азербайджана за рубежом составил $29,876 млрд. Этот показатель в 2000-2023гг составил $28,644 млрд, в 2000-2010гг - $5,79 млрд. В 2000 году этот показатель составлял $1 млн.

За последние 6 лет (2019-2024гг) наибольший объем ПИИ в экономику Азербайджана был вложен в 2019 году - $1,504 млрд. В 2019 году прямые инвестиции Азербайджана за рубежом также достигли пикового значения - $2,432 млрд.

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Версия на английском языке UNCTAD: Azerbaijan's direct investments in foreign countries exceed $29.8B
Версия на азербайджанском языке UNCTAD: Son 25 ildə Azərbaycanın xarici ölkələrə yatırdığı birbaşa investisiyaları 29,8 milyard dolları ötüb

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