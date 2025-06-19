UNCTAD: ПИИ Азербайджана за рубежом за последние 25 лет составили почти $30 млрд

19:16 Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Азербайджана за период 2000-2024 годов, составил $ 27,503 млрд.

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), привлеченных в экономику Азербайджана за последние 25 лет (2000-2024гг), составил $27,503 млрд.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Докладе о глобальных инвестициях" Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Согласно отчету, за 2000-2023гг этот показатель составил $27,919 млрд, в 2000-2010гг - $14,253 млрд. В 2000 году этот показатель был равен $1,791 млрд.

По данным ООН в 2000-2024гг объем ПИИ Азербайджана за рубежом составил $29,876 млрд. Этот показатель в 2000-2023гг составил $28,644 млрд, в 2000-2010гг - $5,79 млрд. В 2000 году этот показатель составлял $1 млн.

За последние 6 лет (2019-2024гг) наибольший объем ПИИ в экономику Азербайджана был вложен в 2019 году - $1,504 млрд. В 2019 году прямые инвестиции Азербайджана за рубежом также достигли пикового значения - $2,432 млрд.