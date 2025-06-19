Нетаньяху: Свержение власти в Иране не является целью израильской операции

Свержение иранского правительства не является целью операции Израиля в Иране, но может стать ее результатом.

Свержение иранского правительства не является целью операции Израиля в Иране, но может стать ее результатом.

Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью гостелерадиокомпании Kan.

"Главная цель - устранить иранскую ядерную угрозу, во-вторых, необходимо устранить угрозу баллистических ракет (Тегерана). В то же время очевидно, что власть в Иране будет неустойчива. Это (свержение власти в Иране - ред.) - не цель, но может стать результатом", - сказал глава израильского кабмина, добавив, что это - "дело иранского народа".