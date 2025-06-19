О нас

Флаг Международной федерации дзюдо передан Азербайджану

Флаг Международной федерации дзюдо передан Азербайджану В последний день индивидуальных соревнований на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в венгерской столице Будапеште, флаг Международной федерации дзюдо (IJF) был торжественно передан Азербайджану, который будет принимать ЧМ в 2026 году.
Индивидуальные
19 июня 2025 г. 21:04
Флаг Международной федерации дзюдо передан Азербайджану

В последний день индивидуальных соревнований на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в венгерской столице Будапеште, флаг Международной федерации дзюдо (IJF) был торжественно передан Азербайджану, который будет принимать ЧМ в 2026 году.

Как сообщает Report, флаг принял вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли.

В церемонии приняли участие президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот, генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Аллан и другие официальные лица.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет в Баку с 9 по 16 июля 2026 года. Индивидуальные соревнования будут проводиться с 9 по 15 июля, а смешанные командные соревнования состоятся 16 июля. Баку будет принимать этот престижный турнир во второй раз. Впервые чемпионат мира по дзюдо в нашей столице прошел в 2018 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Cüdo Federasiyasının bayrağı Azərbaycana təqdim olunub

Другие новости из категории

Мераб Двалишвили: Турнир в Баку организован на высоком уровне
Мераб Двалишвили: Турнир в Баку организован на высоком уровне
19 июня 2025 г. 13:55
Боец MMA из США: Турнир UFC в Баку организован на высшем уровне
Боец MMA из США: Турнир UFC в Баку организован на высшем уровне
19 июня 2025 г. 13:11
Чемпионат мира: Еще один азербайджанский дзюдоист приступает к борьбе
Чемпионат мира: Еще один азербайджанский дзюдоист приступает к борьбе
19 июня 2025 г. 09:20
Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира
Рашад Набиев поздравил бронзового призера чемпионата мира
18 июня 2025 г. 23:18
Зелим Коцоев: Рад, что смог взять бронзу на чемпионате мира
Зелим Коцоев: Рад, что смог взять бронзу на чемпионате мира
18 июня 2025 г. 23:11
Зелим Коцоев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии
Зелим Коцоев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии
18 июня 2025 г. 20:49
Зелим Коцоев поборется за бронзовую медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии
Зелим Коцоев поборется за бронзовую медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии
18 июня 2025 г. 17:24
Джамал Хилл поделился впечатлениями о Баку перед турниром UFC
Джамал Хилл поделился впечатлениями о Баку перед турниром UFC
18 июня 2025 г. 15:40
Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта
ФотоАзербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере спорта
18 июня 2025 г. 09:41
Олимпийский чемпион Азербайджана приступает к борьбе на ЧМ
Олимпийский чемпион Азербайджана приступает к борьбе на ЧМ
18 июня 2025 г. 09:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi