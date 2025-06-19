Флаг Международной федерации дзюдо передан Азербайджану

В последний день индивидуальных соревнований на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в венгерской столице Будапеште, флаг Международной федерации дзюдо (IJF) был торжественно передан Азербайджану, который будет принимать ЧМ в 2026 году.

В последний день индивидуальных соревнований на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в венгерской столице Будапеште, флаг Международной федерации дзюдо (IJF) был торжественно передан Азербайджану, который будет принимать ЧМ в 2026 году.

Как сообщает Report, флаг принял вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли.

В церемонии приняли участие президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот, генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Аллан и другие официальные лица.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо пройдет в Баку с 9 по 16 июля 2026 года. Индивидуальные соревнования будут проводиться с 9 по 15 июля, а смешанные командные соревнования состоятся 16 июля. Баку будет принимать этот престижный турнир во второй раз. Впервые чемпионат мира по дзюдо в нашей столице прошел в 2018 году.