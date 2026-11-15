ЕС высадил десант на предполагаемый танкер "теневого флота" РФ
Другие страны
- 15 ноября, 2026
- 14:13
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Военно-морские силы в рамках операции ЕС высадились на танкер MV MIDAG, предположительно входящий в "теневой флот" России.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
В ходе досмотра было установлено, что судно следовало под ложным флагом.
Она заявила о намерении ЕС продолжить "противодействие российскому теневому флоту" как на море, так и дипломатическими средствами.
Кроме того, как указала Каллас, в понедельник министры иностранных дел стран ЕС планируют утвердить новые санкционные ограничения в отношении России. В список предполагается включить банки, покупателей российской нефти и компании, оказывающие поддержку теневому флоту.
Aİ Rusiyanın "kölgə donanması"na aid olduğu ehtimal edilən tankerə desant çıxarıb
EU boards tanker suspected of belonging to Russia's shadow fleet
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