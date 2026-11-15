Военно-морские силы в рамках операции ЕС высадились на танкер MV MIDAG, предположительно входящий в "теневой флот" России.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В ходе досмотра было установлено, что судно следовало под ложным флагом.

Она заявила о намерении ЕС продолжить "противодействие российскому теневому флоту" как на море, так и дипломатическими средствами.

Кроме того, как указала Каллас, в понедельник министры иностранных дел стран ЕС планируют утвердить новые санкционные ограничения в отношении России. В список предполагается включить банки, покупателей российской нефти и компании, оказывающие поддержку теневому флоту.