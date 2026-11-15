Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, 16 ноября на Абшероне ожидается сильный северный ветер (хазри), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.