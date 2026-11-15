Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
Здоровье
- 15 ноября, 2026
- 15:28
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Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, 16 ноября на Абшероне ожидается сильный северный ветер (хазри), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.
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