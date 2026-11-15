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    Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    • 15 ноября, 2026
    • 15:28
    Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, 16 ноября на Абшероне ожидается сильный северный ветер (хазри), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq
    44 filmi
    44 filmi

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