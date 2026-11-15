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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    • 15 noyabr, 2026
    • 15:21
    Hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sabaha müşahidə olunan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, noyabrın 16-da Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir.

    meteohəssas insanlar Ekologiya
    Погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
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