Аммар Бахшалыев вышел в финал чемпионата мира по прыжкам на батуте

Азербайджанский гимнаст Аммар Бахшалыев вышел в финальный этап чемпионата мира по прыжкам на батуте среди юниоров, который проходит в Китае.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Спортсмен занял 6-е место в индивидуальной программе, набрав 54,850 балла.