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    Аммар Бахшалыев вышел в финал чемпионата мира по прыжкам на батуте

    Индивидуальные
    • 15 ноября, 2026
    • 13:35
    Аммар Бахшалыев вышел в финал чемпионата мира по прыжкам на батуте

    Азербайджанский гимнаст Аммар Бахшалыев вышел в финальный этап чемпионата мира по прыжкам на батуте среди юниоров, который проходит в Китае.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

    Спортсмен занял 6-е место в индивидуальной программе, набрав 54,850 балла.

    Федерация гимнастики Азербайджана Прыжки на батуте
    Ammar Baxşalıyev batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının finalına yüksəlib
    Azerbaijani trampoline gymnast Ammar Bakhshaliyev reaches world final
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