Аммар Бахшалыев вышел в финал чемпионата мира по прыжкам на батуте
Индивидуальные
- 15 ноября, 2026
- 13:35
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Азербайджанский гимнаст Аммар Бахшалыев вышел в финальный этап чемпионата мира по прыжкам на батуте среди юниоров, который проходит в Китае.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).
Спортсмен занял 6-е место в индивидуальной программе, набрав 54,850 балла.
Ammar Baxşalıyev batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının finalına yüksəlib
Azerbaijani trampoline gymnast Ammar Bakhshaliyev reaches world final
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