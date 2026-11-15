Ammar Baxşalıyev batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının finalına yüksəlib
Fərdi
- 15 noyabr, 2026
- 13:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan gimnastı Ammar Baxşalıyev Çində keçirilən batut gimnastikası üzrə gənclər arasında dünya çempionatının final mərhələsinə adlayıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının (AGF) mətbuat xidmətindən bildirilib.
O, fərdi proqramda 54,850 xalla 6-cı pilləni tutaraq həlledici raunda vəsiqə qazanıb.
Аммар Бахшалыев вышел в финал чемпионата мира по прыжкам на батуте
Azerbaijani trampoline gymnast Ammar Bakhshaliyev reaches world final
Son xəbərlər
13:36
İsraildə İranın xeyrinə casusluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbDigər ölkələr
13:27
Fransada əlverişsiz hava şəraiti 23 nəfərin xəsarət almasına səbəb olubDigər ölkələr
13:27
Ammar Baxşalıyev batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının finalına yüksəlibFərdi
13:18
Portuqaliya yığmasının 3 futbolçusu düşərgəni tərk edibFutbol
12:57
Yaponiya müdafiə sahəsində süni intellektdən istifadə üzrə yeni konsepsiya təqdim edəcəkDigər ölkələr
12:31
İsmayıl Bəqai: İran və ABŞ uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması və ya azaldılması ehtimalını müzakirə etmirRegion
12:24
Sabah Azərbaycanda intensiv yağış yağacaq, güclü külək əsəcəkEkologiya
12:12
Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayırRegion
12:03
Aleks Qrimaldo xəstəlik səbəbindən İspaniya millisindən ayrılıbFutbol