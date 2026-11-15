İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Ammar Baxşalıyev batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    • 15 noyabr, 2026
    • 13:27
    Ammar Baxşalıyev batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Azərbaycan gimnastı Ammar Baxşalıyev Çində keçirilən batut gimnastikası üzrə gənclər arasında dünya çempionatının final mərhələsinə adlayıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının (AGF) mətbuat xidmətindən bildirilib.

    O, fərdi proqramda 54,850 xalla 6-cı pilləni tutaraq həlledici raunda vəsiqə qazanıb.

    Azərbaycan Gimnastika Federasiyası
    Аммар Бахшалыев вышел в финал чемпионата мира по прыжкам на батуте
    Azerbaijani trampoline gymnast Ammar Bakhshaliyev reaches world final
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:36
    İsraildə İranın xeyrinə casusluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    13:27
    Fransada əlverişsiz hava şəraiti 23 nəfərin xəsarət almasına səbəb olub
    Digər ölkələr
    13:27
    Ammar Baxşalıyev batut gimnastikası üzrə dünya çempionatının finalına yüksəlib
    Fərdi
    13:18
    Portuqaliya yığmasının 3 futbolçusu düşərgəni tərk edib
    Futbol
    12:57
    Yaponiya müdafiə sahəsində süni intellektdən istifadə üzrə yeni konsepsiya təqdim edəcək
    Digər ölkələr
    12:31
    İsmayıl Bəqai: İran və ABŞ uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması və ya azaldılması ehtimalını müzakirə etmir
    Region
    12:24
    Sabah Azərbaycanda intensiv yağış yağacaq, güclü külək əsəcək
    Ekologiya
    12:12
    Rəsmi Tehran: İran mövqeyindən yaxşı xəbərdar olan Rusiya və Çinlə sıx əlaqə saxlayır
    Region
    12:03
    Aleks Qrimaldo xəstəlik səbəbindən İspaniya millisindən ayrılıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti