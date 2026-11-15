В Азербайджане из-за осадков и тумана ухудшится видимость на дорогах
Инфраструктура
- 15 ноября, 2026
- 15:17
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На автомобильных дорогах Азербайджана 16 ноября из-за осадков и тумана местами ожидается ухудшение видимости.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в связи с ожидаемой дождливой и туманной погодой в некоторых районах страны дальность видимости на автомагистралях сократится до 500–1000 метров.
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