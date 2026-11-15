Вооруженные формирования, поддерживающие международно признанное правительство Йемена, объявили о выводе подразделений из района Баб-эль-Мандебского пролива и их переброске в направлении Адена.

Как передает Report, об этом сообщает The National со ссылкой на заявление Южных вооруженных сил.

Речь идет о передислокации подразделений из района аэропорта Дубаб и прилегающей к проливу территории к западу от провинции Таиз. В заявлении отмечается, что решение принято для усиления обороны Адена и соседних провинций, укрепления линии фронта и противодействия текущим угрозам.

В проправительственных силах также рассчитывают, что перегруппировка позволит активизировать действия по снятию блокады города Таиз, третьего по величине в стране. Передислокация проводится при поддержке арабской коалиции, выступающей на стороне йеменского правительства.

Осенью хуситы провели наступление и установили контроль над участками побережья Красного моря и районами у Баб-эль-Мандебского пролива. Это привело к дальнейшему обострению конфликта с йеменскими властями и Саудовской Аравией.

4 октября правительственные силы Йемена начали контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории.