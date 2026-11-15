İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Yəməndə hökumətyönlü qüvvələr Bəbül-Məndəb boğazı ətrafından geri çəkilir

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 17:07
    Yəməndə hökumətyönlü qüvvələr Bəbül-Məndəb boğazı ətrafından geri çəkilir

    Yəmənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış hökumətini dəstəkləyən silahlı birləşmələr Bəbül-Məndəb boğazı ətrafındakı bölmələrini geri çəkərək Ədən istiqamətinə köçürür.

    "Report" "The National" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənub Silahlı Qüvvələrinin bəyanatında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bölmələr Təiz əyalətinin qərbində yerləşən Dübab hava limanı və boğaza bitişik ərazilərdən çıxarılır. Qərarın Ədənin və qonşu əyalətlərin müdafiəsini gücləndirmək, cəbhə xəttini möhkəmləndirmək və mövcud təhdidlərə qarşı mübarizə aparmaq məqsədi daşıdığı vurğulanıb.

    Hökumətyönlü qüvvələr yenidən qruplaşmanın ölkənin üçüncü böyük şəhəri olan Təizin blokadasını yarmaq üçün əməliyyatları intensivləşdirməyə imkan verəcəyini gözləyir. Yerdəyişmə Yəmən hökumətini dəstəkləyən ərəb koalisiyasının köməyi ilə həyata keçirilir.

    Payızda husilər Qırmızı dəniz sahillərinin bir hissəsini və Bəbül-Məndəb boğazı ətrafındakı əraziləri nəzarətə götürərək hücuma keçiblər. Bu, Yəmən hakimiyyəti və Səudiyyə Ərəbistanı ilə qarşıdurmanı daha da kəskinləşdirib.

    Oktyabrın 4-də hökumət qüvvələri itirilmiş əraziləri geri qaytarmaq məqsədilə əks-hücuma başlayıb.

    Yəmən
    Проправительственные силы Йемена перебрасывают войска с Баб-эль-Мандеба в Аден
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:29
    Foto
    "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda mübarizəni dayandırıb
    Komanda
    18:24
    Roborock ev təmizliyinə iki fərqli yanaşma təqdim edir
    Biznes
    18:12
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşüb
    Digər ölkələr
    17:52
    Ağstafada sursat partlayışı nəticəsində 1 nəfər ölüb, xəsarət alan var
    Hadisə
    17:50
    İtaliya Ukraynaya peyk görüntüləri təqdim edəcək
    Digər ölkələr
    17:49
    Foto
    Karate üzrə Naxçıvan birinciliyi və çempionatı keçirilib
    Fərdi
    17:48
    Foto
    Cüdo üzrə Bakı çempionatına yekun vurulub
    Fərdi
    17:42
    Peskov: Ukrayna münaqişəsinin həlli və Avropada təhlükəsizlik ayrılmaz şəkildə bağlıdır
    Region
    17:40
    Foto
    Video
    Ordubadda avtobusun aşması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - Yenilənib-2
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti