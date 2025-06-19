СМИ: США и Иран проводили прямые переговоры после начала ударов Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи несколько раз после начала боевых действий с Израилем говорил по телефону со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи несколько раз после начала боевых действий с Израилем говорил по телефону со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Как передает Report, об этом со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов сообщает Reuters.

По их информации, первый телефонный звонок был инициирован Вашингтоном. Спецпосланник США в ходе него выступил с новым предложением по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, господа Арагчи и Уиткофф обсуждали предложение США, переданное Ирану в конце мая. Оно предполагает создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана. Тегеран до сих пор отклонял это предложение.

Последние переговоры состоялись на этой неделе, утверждают собеседники агентства. По их словам, разговор был самым содержательным после начала переговоров двух стран в апреле. Господин Арагчи сказал спецпосланнику США, что Иран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США окажут давление на Израиль с целью прекратить атаки. В противном случае Тегеран не вернется к переговорам, добавил глава МИД Ирана.

Отметим, что Иран провел пять раундов переговоров с США по поводу ядерной программы исламской республики. Запланированная на 15 июня встреча сторон была отменена, поскольку за два дня до этого Израиль начал операцию "Восстающий лев" против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. После этого начались взаимные атаки Ирана и Израиля.