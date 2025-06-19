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Эрхан Уста: Я стал свидетелем значительных изменений в Шуше

Эрхан Уста: Я стал свидетелем значительных изменений в Шуше Депутат Эрхан Уста, входящий в состав делегации Турции в ПА ЧЭС поделился впечатлениями от посещения города Шуша во второй раз.
Карабах
19 июня 2025 г. 20:04
Эрхан Уста: Я стал свидетелем значительных изменений в Шуше

Депутат Эрхан Уста, входящий в состав делегации Турции в ПА ЧЭС поделился впечатлениями от посещения города Шуша во второй раз.

Как сообщает карабахское бюро Report, он заявил, после предыдущего визита стал свидетелем значительных изменений.

Э.Уста отметил, что строительство туннелей, новых дорог, аэропортов в Карабахе будет способствовать экономическому развитию.

"Для меня это очень эмоциональные моменты, я очень полюбил это место. Азербайджан проводит планомерную работу. Скоро это место станет экономически развитым и более населенным. Я верю, что здесь также будет развиваться туризм", - заявил турецкий депутат.

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Версия на азербайджанском языке Erhan Usta: Şuşada xeyli dəyişikliyin şahidi oldum

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