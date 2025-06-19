Reuters: Мерц в разговоре с Нетаньяху призвал к умеренности в отношении Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого призвал к умеренности в отношении Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого призвал к умеренности в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора в среду вечером Мерц выразил принципиальную поддержку Германии израильским военным атакам на ядерную инфраструктуру Ирана, однако подчеркнул важность поиска дипломатических решений конфликта. По словам источника агентства, Мерц и Нетаньяху также обсудили ситуацию в секторе Газа. Правительство Германии призвало Израиль придерживаться международного права.

В свою очередь агентство DPA пишет, что беседа продлилась 20 минут. Мерц, по его данным, выразил понимание угрозы, с которой сталкивается Израиль, и подчеркнул необходимость того, чтобы иранская ядерная программа была остановлена, а конфликт взят под контроль.

Ранее агентство Reuters сообщило, что министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании ("евротройка") Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми проведут переговоры по ситуации вокруг ядерной программы Тегерана со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи 20 июня в Женеве. По информации агентства, перед этими переговорами представители "евротройки" встретятся с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Встреча запланирована в консульстве ФРГ в Женеве.