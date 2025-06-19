Во второй день в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей

Во второй день в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей

Завершился второй день этапа тестового экзамена процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

https://images.report.az/photo/d6457be3-09e3-3ca6-8d32-7407d18daca4.jpg https://images.report.az/photo/d6457be3-09e3-3ca6-8d32-7407d18daca4.jpg

Завершился второй день этапа тестового экзамена процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана. Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию. В тестовом экзамене приняли участие 4228 учителей, зафиксирована 98%-ная явка. Прием апелляционных обращений начнется с 12:00 20 июня и продлится до 12:00 20 июля. Апелляционные обращения можно отправить в разделе "Сертификация" платформы portal.edu.az. После анализа обращений будут объявлены окончательные результаты. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram