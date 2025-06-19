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Во второй день в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей

Во второй день в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей Завершился второй день этапа тестового экзамена процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.
Наука и образование
19 июня 2025 г. 19:49
Во второй день в тестовых экзаменах по сертификации приняли участие 4 228 учителей

Завершился второй день этапа тестового экзамена процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

В тестовом экзамене приняли участие 4228 учителей, зафиксирована 98%-ная явка.

Прием апелляционных обращений начнется с 12:00 20 июня и продлится до 12:00 20 июля.

Апелляционные обращения можно отправить в разделе "Сертификация" платформы portal.edu.az.

После анализа обращений будут объявлены окончательные результаты.

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Версия на азербайджанском языке Sertifikatlaşdırma imtahanlarının ikinci günündə 4 228 nəfər müəllim iştirak edib

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