Вице-премьер РФ: Турция готова нарастить объем импорта российского газа

Турция готова увеличить объем импорта российского газа, но просит обеспечить их коммерческую привлекательность.

Турция готова увеличить объем импорта российского газа, но просит обеспечить их коммерческую привлекательность.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак после переговоров с турецкой делегацией.

"Турция готова [нарастить закупки российского газа]. Она хочет увеличивать. Но они ставят вопрос коммерческой привлекательности", - отметил он.

Ранее сообщалос, что Россия по итогам января - апреля 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,4%, до 8,8 млрд куб. м.

По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год. Газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.